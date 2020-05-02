В Москве за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Объем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу увеличился в Москве в 10 раз, также увеличилась мощность рефренс-центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.
"Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела", - написал мэр.
По его словам, это помогло нарастить выявляемость инфекции вдвое, что позволяет на ранних стадиях купировать ее распространение и своевременно оказывать помощь заразившимся коронавирусом.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.