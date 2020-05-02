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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин
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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Объем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу увеличился в Москве в 10 раз, также увеличилась мощность рефренс-центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.

"Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела", - написал мэр.

 

По его словам, это помогло нарастить выявляемость инфекции вдвое, что позволяет на ранних стадиях купировать ее распространение и своевременно оказывать помощь заразившимся коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичПандемия коронавируса нового типа
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