В Москве за неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Объем экспресс-тестирования на антитела к коронавирусу увеличился в Москве в 10 раз, также увеличилась мощность рефренс-центров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.

"Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные. Кроме того, за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела", - написал мэр.