Роспотребнадзор сообщил, что аллергики в Москве не попадают в группу риска по коронавирусу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты в Москве заверили, что аллергия не является фактором повышенного риска заражения коронавирусом, если у человека нет астмы или других хронических болезней легких. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение - тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди симптомов сезонной аллергии есть насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд. Отличие от симптомов коронавируса в том, что при аллергии нет повышенной температуры, выраженной слабости и утомляемости, боли в мышцах, нет кашля и отдышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Специалисты управления рекомендуют людям, страдающим от сезонной аллергии, оставаться дома, установить в помещении очиститель воздуха и проводить ежедневную уборку. Кроме того, рекомендуется также принимать прописанные врачом лекарства, а при ухудшении состояния сразу же обращаться к врачу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.