{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор сообщил, что аллергики в Москве не попадают в группу риска по коронавирусу

Исключение составляют люди с неконтролируемой бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Специалисты в Москве заверили, что аллергия не является фактором повышенного риска заражения коронавирусом, если у человека нет астмы или других хронических болезней легких. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Об отличии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции. Аллергические заболевания не являются факторами повышенного риска инфицирования и тяжелого течения COVID-19. Исключение - тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди симптомов сезонной аллергии есть насморк, першение в горле, покраснение глаз, зуд. Отличие от симптомов коронавируса в том, что при аллергии нет повышенной температуры, выраженной слабости и утомляемости, боли в мышцах, нет кашля и отдышки (кроме пациентов с бронхиальной астмой).

Специалисты управления рекомендуют людям, страдающим от сезонной аллергии, оставаться дома, установить в помещении очиститель воздуха и проводить ежедневную уборку. Кроме того, рекомендуется также принимать прописанные врачом лекарства, а при ухудшении состояния сразу же обращаться к врачу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более 200 пациентов лечатся в инфекционной больнице в Вороновском
За последние сутки из медучреждения в Новой Москве выписали 12 пациентов, два человека умерли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС