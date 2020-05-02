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В Москве построят корпус "скорой помощи" с площадкой для санавиации в ГКБ им. Жадкевича

В нем разместят реанимационное отделение, операционный блок, отделения лучевой и функциональной диагностики, лечебные палаты и лаборатории. Завершить строительство планируется в 2022 году

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Корпус скорой медицинской помощи с вертолетной площадкой для санитарной авиации построят на территории городской клинической больницы (ГКБ) им. Жадкевича в Москве к 2022 году, сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В здании будет реанимационное отделение, операционный блок, отделения лучевой и функциональной диагностики, лечебные палаты и лаборатории. Всего планируется возвести шесть новых корпусов медицинских учреждений. Они появятся в том числе на территории Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского и городской клинической больницы им. Боткина", - приводят в сообщении слова замглавы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Паламарчука.

Новый корпус ГКБ им. Жадкевича сейчас проектируют, до конца 2020 года рабочие приступят к строительству, а ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Для удобства и скорости отправки в отделения поступивших больных планируют создать максимально удобную планировку здания.

На крыше больницы намерены разместить вертолетную площадку, диспетчерский пункт и комнату ожидания экипажа вертолета. Попасть в другие корпуса можно будет по крытым переходам без выхода на улицу. Из въездного отапливаемого тамбура, рассчитанного на четыре машины скорой помощи, пациенты попадут в зону регистрации и распределения больных. Рядом с этой зоной разместят смотровые палаты, ангиографическую процедурную, отдельные боксы для инфицированных больных, административные и хозяйственные помещения.

"Экстренных пациентов направят в противошоковый операционный зал на 10 мест, расположенные в непосредственной близости от зоны распределения и регистрации. Здесь можно будет провести срочную диагностику, лабораторные исследования, сразу приступить к реанимации или к срочной операции", - уточняется в сообщении.

В корпусе оборудуют шесть операционных, в их числе гибридную, ангиографическую, гинекологическую, травматологическую и две общепрофильные. Также будут созданы комфортные зоны ожидания на первом, втором и четвертом этажах, комнаты для общения с врачами, а при отделении реанимации - блок для временного нахождения посетителей с мини-кухней, диванами, душем и санузлами.

Теги
РоссияПаламарчук, Алексей Григорьевич
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