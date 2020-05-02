Скопление "скорых" у больниц Москвы вызвано особым алгоритмом приема больных

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Ситуации, когда машины скорой медицинской помощи скапливаются у клиник в Москве, связаны в основном с особым алгоритмом приема больных. Об этом сообщил главный врач станции скорой и неотложной медпомощи им. А. С. Пучкова Николай Плавунов в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале " Россия-1 ".

"Прием такого пациента [с коронавирусом - прим. ТАСС], он отличается от обычной практики работы в стандартных условиях приемного отделения. Это обязательный шлюз, это обязательная обработка персонала в этом шлюзе скорой помощи, что естественно несколько замедляет прием доставляемых пациентов. Иногда получается так, что одновременно может приехать несколько бригад к приемному отделению, что также вызывает определенные сложности", - сказал Плавунов, отвечая на вопрос о причинах скопления автомобилей скорой помощи у медицинских учреждений.

По его словам, из-за того, что Москва - это большой город, сложно рассчитать, чтобы бригады приезжали с интервалом в 10-15 минут к приемному отделению. Но специалисты работают над улучшением ситуации.

Он также отметил, что в России ситуация по коронавирусу намного лучше по сравнению с остальными странами.

"У нас были планы в этом году заняться, скажем там, разработкой модели "скорой помощи мечты", такой дрим-кар. Я думаю, как только закончится эпидемия, мы займемся их реализацией", - добавил Плавунов, отвечая на вопрос о планах после пандемии.

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