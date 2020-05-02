В Москве за неделю сделали более 175 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 5 358. За последнюю неделю на антитела к коронавирусу было проведено более 175 тыс. экспресс-тестов, сообщили в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"На прошлой неделе в столице начали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме. С 25 апреля в Москве было сделано более 175 тыс. таких экспресс-тестов. Причем этими тестами были охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары", - сказали в штабе.

У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брали мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50%.

Также в Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. Девять городских и четыре частные лаборатории стали самостоятельно верифицировать результаты исследований. Раньше подтвержденные анализы направлялись в один референс-центр для проверки, что замедляло скорость обработки анализов. На данный момент таких центров в Москве 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз.

По данным властей, число госпитализаций пациентов с коронавирусом остается пока в Москве на прежнем уровне - около 1,7 тыс. человек в день. Число пациентов, направляемых в КТ-центры для проведения диагностики, также остается на уровне 3,5-4 тыс. человек в сутки. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов, считают в штабе.

Увеличение числа тестирований

Ранее в субботу мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза. Кроме того, проинформировал он, вдвое возросла мощность референс-центров, где перепроверяют результаты проведенных тестов. Это позволило оперативно проанализировать и подтвердить данные, накопленные в предыдущие дни. Мэр также заметил, что за последнюю неделю в 10 раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.

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