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Пандемия коронавируса нового типа

У настоятеля храма Трех Святителей в Москве положительный анализ на коронавирус

О заражении священника Владислава Свешникова сообщил его сын

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Анализ на коронавирус у настоятеля храма Трех Святителей на Кулишках в Москве протоиерея Владислава Свешникова дал положительный результат, сообщил на своей странице в Facebook его сын Петр Свешников.

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"Помолитесь за здравие протоиерея Владислава! У папы по КТ пневмония средней тяжести, мазок пришел положительный на COVID", - написал он.

Ранее сообщения о госпитализации Владислава Свешникова с подозрением на коронавирус появились в социальных сетях.

Протоиерей Владислав Свешников родился в 1937 году в Краснодарском крае в семье военнослужащего. В 1961 году он закончил киноведческий факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Протоиерей входит в состав Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) и его комиссии по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни. Он также является профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), в 2000 году он защитил в нем диссертацию "Очерки христианской этики" на соискание степени доктора богословия.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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