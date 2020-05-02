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На севере Москвы спасли и оштрафовали рыбака, нарушившего режим самоизоляции

Инцидент произошел в акватории Бутаковского залива. Госпитализация пострадавшему не потребовалась

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Спасатели вытащили из Бутаковского залива на севере Москвы рыбака.

Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы, "в 10:20 мск во время патрулирования дежурная смена спасателей станции "Левобережная" заметила на акватории Бутаковского залива уходящую под воду лодку с рыбаком".

"В 30 м от берега они вытащили из воды пожилого мужчину. Промокшего и замерзшего его доставили на спасательную станцию, где оказали первую помощь, укутали в одеяло и напоили горячим чаем", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие медики осмотрели спасенного, от госпитализации он отказался. Однако сотрудники полиции в свою очередь составили на него протокол за нарушение самоизоляции и отправили на такси домой.

 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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