В Москве в нелегальном доме престарелых четыре человека могли заразиться коронавирусом

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следователи в Новой Москве возбудили уголовное дело в отношении организатора нелегального дома престарелых, из которого четверо пожилых людей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, мужчина организовал в четырех частных домах поселения Новофедоровское Троицкого округа Москвы предоставление патронажных услуг пожилым людям. "В связи с отсутствием необходимых условий четверо пожилых постояльцев госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказала Иванова.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности).