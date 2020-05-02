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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве в нелегальном доме престарелых четыре человека могли заразиться коронавирусом

В отношении организатора дома престарелых возбудили дело

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Следователи в Новой Москве возбудили уголовное дело в отношении организатора нелегального дома престарелых, из которого четверо пожилых людей госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом ТАСС в субботу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, мужчина организовал в четырех частных домах поселения Новофедоровское Троицкого округа Москвы предоставление патронажных услуг пожилым людям. "В связи с отсутствием необходимых условий четверо пожилых постояльцев госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию", - сказала Иванова.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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