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Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в понедельник

В Московской области температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 8 градусов.

На 4 мая Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром и грозой.

Теги
Россия
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