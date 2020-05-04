Выставка проекта "Москва - с заботой об истории" перешла в виртуальный формат

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Выставка проекта "Москва - с заботой об истории" переходит в виртуальный формат на время периода самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг "Мои документы".

Уникальную онлайн-экспозицию подготовили совместно центры госуслуг "Мои Документы" и Главархив Москвы. Выставка разделена на тематические разделы, которые знакомят с фактами о Великой Отечественной войне, подлинными фотографиями и документами военных лет.

"В преддверии 75-й годовщины Великой Победы мы планировали продолжить знакомить москвичей с удивительными историями героев войны на выставках в наших центрах, рассказать об их подвигах и самоотверженности. Но сейчас Москва проходит через серьезные испытания, все внимание направлено на здоровье свое и своих близких. Поэтому мы приняли решение впервые представить выставку в формате онлайн, чтобы на пороге 9 Мая отдать дань памяти тем, кто отважно сражался за свою Родину", - приводятся в сообщении слова директора центров госуслуг города Москвы Ольги Фефеловой.

В экспозиции онлайн-выставки представлены материалы, переданные на хранение в Главархив жителями столицы, инфографика с цифрами и фактами, истории очевидцев и участников войны. Так, в разделе "Исторические документы и фотографии" размещены кадры с парадов Победы 9 мая и 24 июня 1945 года из фондов архива, письма и послания москвичей, в которых горожане поздравляют друг друга.