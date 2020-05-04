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Пандемия коронавируса нового типа

Работающие в коронавирусных стационарах в Москве студенты получат до 175 тыс. рублей

Проходящие практику студенты медицинских вузов будут ежемесячно получать 70 тыс. рублей

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Студенты медицинских вузов в Москве смогут получать в среднем до 175 тыс. рублей за работу в стационарах, где лечатся зараженные новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Столичные больницы принимают на работу и практику студентов медвузов. Студенты, проходящие практику в коронавирусных стационарах, получат ежемесячные выплаты в размере 70 тыс. рублей, студенты на должности младшей медсестры - 115 тыс. рублей, на должности медсестры - 175 тыс. рублей. Соответствующий приказ был подписан руководителем Департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном", - говорится в сообщении.

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Студентам предлагается на выбор несколько вариантов работы - пройти практику в столичных медучреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала. Студентов будут направят в один из стационаров города, где нужны дополнительные специалисты.

Обычно студенческая практика является обязательной и неоплачиваемой. В московских стационарах студенты, проходящие практику, получат 20 тыс. рублей за работу в нековидных учреждениях, за работу в коронавирусных зонах предусмотрена выплата в размере 70 тыс. рублей. Практика подразумевает сокращенную шестичасовую смену. При желании студенты могут официально трудоустроиться в медучреждения города.

"Во всех стационарах студентам обеспечено бесплатное питание и современные средства индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в каждой медицинской организации определен руководитель направления, который будет оказывать помощь и консультировать студентов. Этот сотрудник несет ответственность за их безопасность и контролирует выполнение работы.

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