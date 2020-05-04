{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Проекты участников инновационного кластера Москвы могут помочь в борьбе с пандемией

Среди них - сервис для бесконтактных платежей и приложение для оперативного контроля наличия товаров первой необходимости и лекарств в магазинах и аптеках

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Два проекта участников Московского инновационного кластера попали в список перспективных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, представленный в докладе "Международные финансовые центры: борьба с глобальной пандемией COVID-19". Об этом сообщили в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

Доклад подготовил Всемирный альянс международных финансовых центров, созданный в 2018 году по инициативе Москвы для сотрудничества и выработки общих подходов к созданию благоприятной среды и инфраструктуры. Докладчики отмечают успешный опыт Московского инновационного кластера в создании специализированной платформы i.moscow.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В рамках антикризисной витрины "Бизнес против COVID-19" собраны передовые технологии финтехстартапов. <...> Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями представили <...> 16 городов, которые входят во всемирный альянс", - говорится в сообщении. По мнению авторов доклада, передовые технологии являются важнейшим инструментом в борьбе с инфекцией и "обстоятельствами, вызванными ее распространением".

Отмечается, что особо среди перспективных разработок в борьбе с пандемией докладчики выделили два проекта участников кластера. Это сервис для бесконтактных платежей с использованием биометрической системы распознавания лица и QR-кода. А также приложение для оперативного контроля наличия товаров первой необходимости и лекарств в магазинах и аптеках Москвы. Оно позволяет отслеживать наличие продукции и планировать ее своевременную выкладку на прилавки, а также информировать покупателей о ситуации в аптеках и магазинах, что минимизирует число передвижений жителей по городу.

"Финтехразработки востребованы сегодня. Они помогают контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Работа участников кластера вызывает интерес не только в России, но и за рубежом. Решения финансовых организаций используются для поддержки уязвимого сектора и повышения безопасности граждан в городе", - приводят в сообщении слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

О кластере

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - это специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Более тысячи предпринимателей обратились за имущественной поддержкой в Москве
Чаще всего за льготами обращаются компании в сфере торговли и гостиничного бизнеса, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС