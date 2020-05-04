Проекты участников инновационного кластера Москвы могут помочь в борьбе с пандемией

Доклад подготовил Всемирный альянс международных финансовых центров, созданный в 2018 году по инициативе Москвы для сотрудничества и выработки общих подходов к созданию благоприятной среды и инфраструктуры. Докладчики отмечают успешный опыт Московского инновационного кластера в создании специализированной платформы i.moscow .

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Два проекта участников Московского инновационного кластера попали в список перспективных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, представленный в докладе "Международные финансовые центры: борьба с глобальной пандемией COVID-19". Об этом сообщили в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В рамках антикризисной витрины "Бизнес против COVID-19" собраны передовые технологии финтехстартапов. <...> Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями представили <...> 16 городов, которые входят во всемирный альянс", - говорится в сообщении. По мнению авторов доклада, передовые технологии являются важнейшим инструментом в борьбе с инфекцией и "обстоятельствами, вызванными ее распространением".

Отмечается, что особо среди перспективных разработок в борьбе с пандемией докладчики выделили два проекта участников кластера. Это сервис для бесконтактных платежей с использованием биометрической системы распознавания лица и QR-кода. А также приложение для оперативного контроля наличия товаров первой необходимости и лекарств в магазинах и аптеках Москвы. Оно позволяет отслеживать наличие продукции и планировать ее своевременную выкладку на прилавки, а также информировать покупателей о ситуации в аптеках и магазинах, что минимизирует число передвижений жителей по городу.

"Финтехразработки востребованы сегодня. Они помогают контролировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Работа участников кластера вызывает интерес не только в России, но и за рубежом. Решения финансовых организаций используются для поддержки уязвимого сектора и повышения безопасности граждан в городе", - приводят в сообщении слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

О кластере

Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Его участникам доступно более 190 мер поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Оператором кластера является фонд "Московский инновационный кластер" - это специализированная организация, учрежденная правительством Москвы, которая администрирует процессы, присваивает статусы, обеспечивает работу IT-платформы, сопровождает деятельность участников и претендентов на статус участника. Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет.