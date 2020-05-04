Более 200 пациентов с коронавирусом находятся в больнице в Вороновском в Новой Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве находится 221 пациент, из них коронавирус подтвержден у 210 человек. Об этом в своем Facebook сообщил в понедельник главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.