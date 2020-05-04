Более 200 пациентов с коронавирусом находятся в больнице в Вороновском в Новой Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. В инфекционной больнице в Вороновском в Новой Москве находится 221 пациент, из них коронавирус подтвержден у 210 человек. Об этом в своем Facebook сообщил в понедельник главный врач медучреждения Сергей Переходов.
В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 мая состоит на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом "пневмония" - 221, подтвержденных с COVID - 210", - написал Переходов.
Он добавил, что на кислородной поддержке находится 109 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены девять человек. Вчера умер мужчина с подтвержденным коронавирусом в возрасте 89 лет.
По словам главврача, в настоящий момент к работе готовится еще несколько отделений больницы: заканчивается монтаж необходимого медицинского оборудования, завершаются работы по настройке инженерных коммуникаций, набираются новые сотрудники. Работа отделений начинается только тогда, когда сотрудники, в нем работающие, проходят необходимое обучение.