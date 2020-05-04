Купить маски можно будет на 15 станциях московского метро с 5 мая

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пассажиры московского метро с 5 мая смогут приобрести маски в вендинговых автоматах на 15 станциях столичной подземки, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта Москвы.

"Как мы и говорили раньше, в начале недели мы постепенно начнем продавать маски в метро. Завтра в течение дня они начнут появляться в вендинговых аппаратах ... более чем на 15 станциях (в частности, на "Первомайской", "Пятницком шоссе", "Строгино", "Домодедовской", "Маяковской", "Марксистской", "Коньково", "Свиблово", "Сухаревской", "Тургеневской", "Ясенево", "Борисово", "Крестьянской Заставе", "Римской", "Трубной" и др.), дальше будем расширять количество станций и всех информировать", - говорится в публикации.

Отмечается, что власти контролируют подрядчика, который занимается поставками масок.

Как напомнили в пресс-службе, медики рекомендуют использовать маски в общественном транспорте. "Но организовать это (продажу масок - прим. ТАСС) на всех станциях с соблюдением безопасной дистанции при покупке не везде технически возможно из-за особенностей инфраструктуры метро. Даже с учетом сниженного потока сегодня", - поясняется в публикации.

Также сообщается, что число точек продаж масок будет постепенно увеличиваться, а для удобства пассажиров карту расположения вендинговых аппаратов опубликуют на интернет-портале столичной подземки и в мобильном приложении "МосМетро". При этом пассажиров просят заранее покупать маску и носить ее с собой. "Продажа масок и перчаток в билетных кассах - это крайний вариант, но мы пойдем на это там, где достаточное количество окон и нет других вариантов", - добавили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (18:03 мск) - добавлены подробности по тексту.