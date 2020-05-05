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Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве 5 мая

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 22 градусов ожидают москвичей во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ожидается ветер южного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 8 градусов.

В связи с порывистым ветром и грозой синоптики объявили желтый уровень опасности в Московском регионе до полудня среды.

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