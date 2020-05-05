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Пандемия коронавируса нового типа

В московском инфекционном центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом

За сутки в медучреждение поступили 11 человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Двести семнадцать пациентов с коронавирусом проходят на данный момент лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

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"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 мая состоят на лечении 218 пациентов. Из них с диагнозом пневмония - 218, подтвержденных с коронавирусной инфекцией - 217, с кислородной поддержкой - 113, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - написал он.

Переходов уточнил, что накануне выписались 14 пациентов, за сутки поступили на лечение 11 человек.

Всего в Москве, по последним данным, заразились 74 401 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф. для информирования о ситуации в России.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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