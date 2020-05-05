В московском инфекционном центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Двести семнадцать пациентов с коронавирусом проходят на данный момент лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Об этом сообщил во вторник на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.