Два корпуса больницы им. Давыдовского перепрофилировали под пациентов с коронавирусом

"Два корпуса городской клинической больницы им. И.В. Давыдовского департамента здравоохранения Москвы перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. За несколько дней на лечение поступило около 200 пациентов", - сообщили в штабе.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Два корпуса больницы имени И. В. Давыдовского в столице перепрофилированы под прием больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

На данный момент для больных подготовлено 300 коек стационара, из которых 30 предназначены для проведения реанимации и интенсивной терапии. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки для пациентов оснащены специальными консолями для подачи кислорода при необходимости.

"В корпусах установлены новые шлюзы, отделяющие "чистые" и "грязные" зоны для персонала. Персонал больницы полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими, антисептическими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты", - говорится в сообщении.

Несмотря на перепрофилирование двух корпусов для лечения пациентов с коронавирусом, в больнице продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для этих пациентов расположены в отдельном, чистом корпусе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.