Около 50 тыс. ветеранов войны получают помощь от сотрудников центров "Мои Документы"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны являются участниками проекта "Москва - с заботой о ветеранах". Даже в режиме всеобщей самоизоляции персональные помощники из числа сотрудников центров "Мои Документы" консультируют участников проекта по телефону и отвечают на возникающие у них вопросы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службы столичных центров госуслуг "Мои Документы".

Год назад столичные центры госуслуг запустили проект "Москва - с заботой о ветеранах". Его цель - обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны самыми востребованными государственными услугами на дому. За каждым из участников акции закреплен персональный помощник-руководитель районного центра "Мои Документы", к которому можно напрямую обратиться по телефону. Ветеран мог выбрать удобную дату и время визита сотрудника центра госуслуг, и ему не нужно было самостоятельно добираться до офиса.

"Центры "Мои Документы" заботятся о здоровье горожан. Поэтому в период режима самоизоляции и риска распространения коронавирусной инфекции сотрудники центров госуслуг временно приостановили очное обслуживание ветеранов на дому. Однако персональные помощники всегда с радостью проконсультируют участников проекта по телефону, расскажут об электронных государственных услугах и помогут решить вопрос дистанционно. Сейчас около 50 тысяч ветеранов ВОВ получают помощь от сотрудников центров", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, на портале комплекса социального развития Москвы "Я дома" теперь можно онлайн заполнить открытку ветерану. Чтобы отправить открытку, нужно зайти на страницу проекта, выбрать понравившийся дизайн открытки, написать добрые слова и поздравления для ветерана и нажать кнопку "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.