{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 50 тыс. ветеранов войны получают помощь от сотрудников центров "Мои Документы"

За каждым ветераном закреплен персональный помощник-руководитель районного центра "Мои Документы", к которому можно обратиться по телефону

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны являются участниками проекта "Москва - с заботой о ветеранах". Даже в режиме всеобщей самоизоляции персональные помощники из числа сотрудников центров "Мои Документы" консультируют участников проекта по телефону и отвечают на возникающие у них вопросы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службы столичных центров госуслуг "Мои Документы".

Год назад столичные центры госуслуг запустили проект "Москва - с заботой о ветеранах". Его цель - обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны самыми востребованными государственными услугами на дому. За каждым из участников акции закреплен персональный помощник-руководитель районного центра "Мои Документы", к которому можно напрямую обратиться по телефону. Ветеран мог выбрать удобную дату и время визита сотрудника центра госуслуг, и ему не нужно было самостоятельно добираться до офиса.

"Центры "Мои Документы" заботятся о здоровье горожан. Поэтому в период режима самоизоляции и риска распространения коронавирусной инфекции сотрудники центров госуслуг временно приостановили очное обслуживание ветеранов на дому. Однако персональные помощники всегда с радостью проконсультируют участников проекта по телефону, расскажут об электронных государственных услугах и помогут решить вопрос дистанционно. Сейчас около 50 тысяч ветеранов ВОВ получают помощь от сотрудников центров", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, на портале комплекса социального развития Москвы "Я дома" теперь можно онлайн заполнить открытку ветерану. Чтобы отправить открытку, нужно зайти на страницу проекта, выбрать понравившийся дизайн открытки, написать добрые слова и поздравления для ветерана и нажать кнопку "Отправить". Каждое послание распечатают, а социальные работники принесут открытки адресатам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 80 тыс.
В столице выявили 5 714 новых случаев инфицирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС