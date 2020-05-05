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В Москве конфликт с участием более десяти человек перерос в драку

Пострадал один человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Конфликт между группой из более десяти человек на юго-востоке Москвы перерос в драку между двумя оппонентами, остальные участники наблюдали за происходящим. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Нижегородской улице в ходе конфликта с участием более десяти мужчин произошла драка между двумя оппонентами. Остальные участники наблюдали за происходящим", - сказал собеседник агентства. По его данным, в драке принимали участие мужчины, приехавшие в столицу из Белгорода и Ставрополя.

В пресс-службе столичного главка полиции ТАСС подтвердили факт драки. "3 мая на юго-востоке Москвы произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из них нанес другому телесные повреждения. Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111. УК РФ), ведется следствие.

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Россия
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