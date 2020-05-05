Дистанционный IT-марафон для школьников пройдет в Москве

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. IT-марафон для школьников 6-10-х классов 11 мая начнется в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы во вторник.

"Дистанционный IT-марафон для школьников 6-10-х классов 11 мая начнется в Москве. Ведущие специалисты проведут для ребят мастер-классы по облачным технологиям и познакомят с перспективными отраслями - 3D-моделированием, робототехникой, информационной безопасностью, системным администрированием и электроникой. Участники не только получат новые знания, но и смогут разработать собственные проекты", - говорится в сообщении.

IT-марафон будет разделен на два этапа - обучающий и соревновательный. Обучение продлится с 11 по 20 мая. Соревновательная программа пройдет 23 и 24 мая. Итоги подведут 28 мая.

"Марафон организован Московским центром технологической модернизации образования и "Школой новых технологий". Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте. Запись будет доступна с 6 мая", - говорится в сообщении.