"Московские сезоны" подготовили праздничный видеоурок по английскому языку ко Дню Победы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" и школа Skyeng подготовили бесплатный видеоурок по английскому языку ко Дню Победы. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В видеоуроке, который ведущая Нина Ярославцева записала специально для подписчиков "Московских сезонов" - пять ярких фраз на английском языке о традициях празднования 9 мая в России. Онлайн урок будет доступен на официальных наших страницах в социальных сетях: YouTube, Instagram, Facebook, VK и "Одноклассники", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, ролик будет полезен и тем, кто начал изучать этот язык совсем недавно, и достаточно продвинутым ученикам.

"Узнать "праздничные" слова и выражения можно, посмотрев бесплатный урок продолжительностью всего в три минуты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, ко 9 маю "Московские сезоны" создали "Победный плейлист", он также размещен в их социальных сетях.