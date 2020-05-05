В МЧС предупредили москвичей о грозе с дождем и усилении ветра до 21 м/с

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Гроза с дождем и усиление ветра с порывами до 21 метра в секунду ожидаются в Москве в ближайшее время. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"5 мая в период с 13:00 мск до 24:00 мск местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. При сильном ветре, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в главке.