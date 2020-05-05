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Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром

В городе приняли меры по защите от порывов ветра зданий, объектов транспорта и торговли, а также широкоформатных рекламных конструкций

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемой грозой и сильным ветром, об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

"По данным синоптиков, сегодня в столичном регионе до конца дня ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/сек. В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые при необходимости готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев, рекламных конструкций", - подчеркнул заместитель мэра.

Петр Бирюков призвал москвичей быть внимательными на улице.

"Сейчас большинство горожан находятся в режиме самоизоляции. Если все-таки возникла необходимость и пришлось выйти из дома, то при таком сильном ветре следует соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства.

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Россия
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