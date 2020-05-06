{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

"Красная звезда": в воздушном параде 9 мая в Москве задействуют 75 летательных аппаратов

В параде примут участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, стратегический ракетоносец Ту-160, бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС, а также истребители МиГ-29, МиГ-31К и Су-57

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В воздушном параде над Москвой 9 мая примут участие 75 летательных аппаратов - по числу лет, прошедших со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из инфографики, опубликованной в среду в газете "Красная Звезда".

Парад откроет группа вертолетов из одного Ми-26 и четырех Ми-8. За ними проследуют пятерки вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.

Вслед за вертолетной частью парада последует стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В небе над столицей их сменит тройка русских "Медведей" - стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Затем проследуют тройка самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, самолет дальнего радиолокационного дозора А-50. Самолет-заправщик Ил-78 сымитирует дозаправку в воздухе "стратега" Ту-160. После этого придет очередь звеньев (четверок) истребителей МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24, носителей гиперзвукового оружия "Кинжал" истребителей МиГ-31К, перспективных истребителей Су-57.

Шестерка штурмовиков Су-25 окрасит небо над столицей специальными дымами в цвета российского триколора. За ними пролетит ромб из девяти машин пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершит парад треугольник из десяти самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
На МКАД загорелась иномарка
В результате ЧП машина полностью выгорела, но пострадавших нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС