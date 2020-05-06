"Красная звезда": в воздушном параде 9 мая в Москве задействуют 75 летательных аппаратов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В воздушном параде над Москвой 9 мая примут участие 75 летательных аппаратов - по числу лет, прошедших со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это следует из инфографики, опубликованной в среду в газете "Красная Звезда".

Парад откроет группа вертолетов из одного Ми-26 и четырех Ми-8. За ними проследуют пятерки вертолетов Ми-35, Ка-52, Ми-28Н.

Вслед за вертолетной частью парада последует стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В небе над столицей их сменит тройка русских "Медведей" - стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Затем проследуют тройка самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, самолет дальнего радиолокационного дозора А-50. Самолет-заправщик Ил-78 сымитирует дозаправку в воздухе "стратега" Ту-160. После этого придет очередь звеньев (четверок) истребителей МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24, носителей гиперзвукового оружия "Кинжал" истребителей МиГ-31К, перспективных истребителей Су-57.

Шестерка штурмовиков Су-25 окрасит небо над столицей специальными дымами в цвета российского триколора. За ними пролетит ромб из девяти машин пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершит парад треугольник из десяти самолетов Су-35С, Су-34 и Су-30СМ.