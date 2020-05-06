Жители Москвы получили онлайн более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере с января

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере было предоставлено жителям Москвы онлайн с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В первом квартале 2020 года было обработано 320 тыс. заявок на оказание госуслуг и пользование сервисами в сфере земельно-имущественных отношений. Из них более 90 процентов было предоставлено москвичам в электронном виде через портал mos.ru", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на сегодняшний день из 35 имущественных госуслуг 23 уже оказываются в электронном виде. Еще 12 пока можно получить только на бумаге, но работа по цифровизации этих процессов уже ведется. Также удалось сократить время предоставления 70% госуслуг в имущественно-земельной сфере.

Как отметил в свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого также приводятся в материале, всего с начала года жители города обратились к онлайн-сервисам в имущественно-земельной сфере более 285 тыс. раз. Самыми популярными среди них стали сервисы по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, и сверке финансово-лицевых счетов.

"Если говорить о госуслугах, то с начала 2020 года чаще всего горожане запрашивали копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов, за этой госуслугой обратились 2,4 тыс. москвичей. Другая востребованная госуслуга - "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации". За ней обратились 1,4 тыс. жителей столицы. На третьем месте по популярности оказалось "Предоставление земельных участков в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельных участках" - 704 заявки", - сказал Гаман.

В настоящий момент для предпринимателей доступны пять электронных сервисов и 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере, 17 из которых переведены в электронный вид.