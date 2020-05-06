Отопление начнут отключать в Москве с 7 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Отключение отопления в Москве стартует 7 мая и продлится три дня, всего будут отключены 77 тыс. зданий. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 7 мая к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы", - сказал Бирюков.

Он пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает пять дней. Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 70 тыс. зданий, в числе которых около 33 тыс. жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Если в указанный период отопление не отключили, следует сообщить об этом в управляющую компанию или ПАО "МОЭК" - через сайт компании или на круглосуточную горячую линию для потребителей по телефону 8 (495) 539-59-59.

Известно, что плановое отключение горячей воды в Москве начнется с 1 июня. При этом было принято решение не отключать воду в медицинских учреждениях.

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