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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Еще 588 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Общее количество выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве превысило 8,4 тыс. человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общее количество выздоровевших после заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве достигло 8 458 человек, еще 588 пациентов вылечились за сутки после прохождения лечения. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8 458", - сказала Ракова.

По ее словам, в каждом конкретном случае лечение назначает врач, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Она призвала не заниматься самолечением.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы проверить отсутствие болезни. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (9:58 время мск) — добавлены подробности по тексту.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Москве превысило 85 тыс. человек
За сутки в столице зафиксировали более 5,8 тыс. новых случаев заражения
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