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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1,1 тыс. больных с коронавирусом лечатся в больнице №15 им. Филатова в Москве

По словам главврача больницы Валерия Вечорко, в отделении реанимации находится 161 пациент, из них к аппаратам ИВЛ подключены 72 человека

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. В больнице №15 имени Филатова в Москве проходят лечение 1 377 пациентов, из них у 1 146 подтвержден диагноз "коронавирус", написал в среду на своей странице в соцсети Facebook главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на утро 6 мая. Всего на лечении: 1 377 [пациентов]. Из них с диагнозом "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии - 1 363, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 1 146", - написал Вечорко.

По его словам, в отделении реанимации находится 161 пациент, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 72 человека. За сутки из больницы выписали 151 выздоровевшего, а поступило 170 больных.

В свою очередь, главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 6 мая в медучреждении находится 671 пациент, в том числе 254 с подтвержденным коронавирусом. Так, 15 человек лежат в хирургическом отделении, восемь - в реанимации, из них трое на ИВЛ. "Поступило 32 человека, из них 13 с COVID. Выписано 44 человека, из них 14 с выздоровлением по COVID", - добавила Краснова.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. В Москве за прошедшие сутки выявлено 5 858 новых случаев заражения, общее число зараженных в столице составляет 85 973 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Лечение в инфекционном центре "Вороновское" проходят 200 человек с коронавирусом
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