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Пандемия коронавируса нового типа

Лечение в инфекционном центре "Вороновское" проходят 200 человек с коронавирусом

По словам главврача больницы Сергея Переходова, за последние сутки в учреждение поступили 10 человек, 25 пациентов выписали

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Двести человек с подтвержденным диагнозом коронавирус проходят сейчас лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", сообщил в среду в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 5 мая состоят на лечении с диагнозом пневмония - 200, подтвержденных с коронавирусной инфекцией - 200, с кислородной поддержкой - 89, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - написал он.

За последние сутки в учреждение поступило 10 человек, также выписаны 25 пациентов. "Умерли три женщины с положительным COVID-19 в возрасте 43, 75 и 83 лет", - написал Переходов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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