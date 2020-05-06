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"Московские сезоны" подготовили подборку военного кино и викторину к Дню Победы

Пройти онлайн-викторину и увидеть подборку фильмов можно на официальном сайте телеканала "ЧЕ"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезонны" к Дню Победы подготовили специальную подборку военного кино и тематическую викторину, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий.

"В этом году 9 мая мы проведем дома, и, чтобы день от этого не стал менее радостным, "Московские сезоны" вместе с телеканалами "ЧЕ" и "Домашний" подготовили подборку отличных военных фильмов и сериалов, посмотреть которые можно совершенно бесплатно, и викторину, посвященную Великой Отечественной [войне]", - сказали в пресс-службе.

Пройти онлайн-викторину можно на официальном сайте телеканала "ЧЕ". По словам организаторов, результатами опроса можно будет поделиться с друзьями в социальных сетях.

"Военное кино - это и наша связь с прошлым, и возможность провести время за просмотром всей семьей. Первый фильм - "Битва за Севастополь" (2015) - это реальная история женщины-снайпера Людмилы Павличенко. А сериал "Свидание с войной" (2016) продолжает тему женщин на войне и тоже основан на реальных событиях", - говорится в сообщении.

Ранее оргкомитет "Московских сезонов" сообщал, что к 9 мая также подготовлен спецпроект "Победный плейлист" и онлайн-урок по английскому языку.

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