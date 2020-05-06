{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы упавшее из-за ветра дерево повредило автомобиль

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дерево упало на автомобиль на востоке столицы из-за ветра, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Косинской в Москве из-за ветра упало дерево. Оно повредило припаркованный рядом автомобиль", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне упавшие из-за ветра деревья повредили более 10 машин в Москве. В Московской области во вторник упало 35 деревьев, повреждено четыре автомобиля. Погибших в результате инцидентов нет.

Экстренное предупреждение действует в Москве и в среду. Согласно информации МЧС, в столице ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Главный архитектор Москвы: в городе появится больше мест, где можно ездить на велосипеде
Кузнецов отметил, что восприятие велосипеда как средства для прогулок связано с менталитетом и привычками
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС