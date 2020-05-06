На востоке Москвы упавшее из-за ветра дерево повредило автомобиль

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Дерево упало на автомобиль на востоке столицы из-за ветра, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Косинской в Москве из-за ветра упало дерево. Оно повредило припаркованный рядом автомобиль", - сказал собеседник агентства, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.

Накануне упавшие из-за ветра деревья повредили более 10 машин в Москве. В Московской области во вторник упало 35 деревьев, повреждено четыре автомобиля. Погибших в результате инцидентов нет.

Экстренное предупреждение действует в Москве и в среду. Согласно информации МЧС, в столице ожидаются гроза, дождь и сильный ветер с порывами до 20 м/с.