Организаторы акции по поиску дома для животных из приютов проведут второй онлайн-марафон

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Организаторы проекта "Счастье с доставкой на дом" объявили о второй волне онлайн-марафона по поиску хозяев для животных из приютов, которая пройдет с 6 по 16 мая в социальных сетях. Благодаря первой части проекта удалось найти дом для 102 кошек и собак, рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

"В аккаунтах проекта появятся 160 собак и кошек из приютов в поисках дома и возможность связаться с их кураторами. Кульминацией станет 12-часовой марафон, который пройдет 16 мая. Кураторы покажут всех животных в прямом эфире, устроив онлайн-знакомство", - сообщили в пресс-службе.

По итогам первой волны с 17 апреля по 1 мая в рамках проекта были пристроены 61 собака и 41 кошка. "Кураторы не отдают животное по первому звонку. Все желающие взять животное проходят интервью, после чего обе стороны берут паузу и после приходят к совместному решению, да или нет. В случае с собаками существует еще встреча-знакомство, которая является решающей", - отметила соорганизатор акции Ника Могилевская, чьи слова приводят в пресс-службе. При этом около 30 пристроенных животных не участвовали в марафоне, но уехали домой благодаря проекту.

Каждый новый владелец может воспользоваться бесплатными консультациями кинолога, фелинолога и ветеринара. После устройства кураторы не оставляют своих подопечных. По условиям договора, который заключается с каждым новым владельцем, некоторое время куратор может отслеживать судьбу животного. Организаторы отметили, что проект ориентирован не только на помощь животным, но и людям. В первой волне волонтерам поступали заявки от людей с ограниченными возможностями, так родилась идея программы "Особое счастье". Организаторы обещают рассказать о ней подробнее в рамках марафона.

В акции принимают участие Союз волонтеров САО, Котодом "Мурлыка", фонды "Собаки, которые любят", "Лапа дружбы", "Шанс", "Выше нос", "Вторая жизнь", "Буду рядом", Центр реабилитации "Своя стая", волонтеры приютов Кожухово, Бирюлево, Дубовая роща, Печатники и еще десяток групп помощи животным.