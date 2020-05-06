Депутаты Мосгордумы предложили москвичам присоединиться к акции "Бессмертный полк онлайн"

"Депутаты Московской городской думы поддержали решение президента России о переносе Парада Победы и пригласили всех присоединиться к онлайн-акции "Бессмертный полк". Столичные парламентарии напомнили, что в Москве и ряде крупных городов России 9 Мая пройдут воздушные парады и мероприятия в дистанционном формате", - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Депутаты столичного парламента пригласили жителей Москвы присоединиться к акции "Бессмертный полк", которая пройдет 9 Мая в онлайн-режиме. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Мосгордумы.

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Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, чьи слова цитирует пресс-служба парламента, ветераны обратились к президенту России с инициативой перенести торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на тот период, когда это станет возможным в соответствии с эпидемиологической ситуацией. "Но 9 Мая никто не отменял <...> Пройдет немного времени, и мы выйдем на Парад Победы, встанем рядом в колонне Бессмертного полка, увидим огни юбилейного салюта в честь победителей", - сказал Шапошников.

Принять участие в акции "Бессмертный полк онлайн" можно на нескольких площадках. Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и на различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

С 29 марта для жителей столицы действует режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве, как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией.