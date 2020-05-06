{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре сообщили, что сильный ветер сохранится в Москве до пятницы

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, усиление ветра связано с грозовой активностью в столице
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Усиление ветра до 20 м/с прогнозируется в Москве в среду. Сильный ветер сохранится в столице до пятницы, это связано с прохождением гроз, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня 15-20 м/с порывы при грозе. Завтра, по предварительным данным, 15-17 м/с. И вот так до первой половины пятницы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, усиление ветра связано с грозовой активностью в столице. "Гроза сопровождается порывистым ветром. Как только грозовая деятельность, нужно сразу заходить в подъезды, в магазины, а не прятаться под деревьями", - отметил метеоролог, пояснив, что оставаться на улице опасно из-за возможного падения различных предметов и конструкций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГИБДД призывает жителей Московского региона воздержаться от поездок из-за непогоды
По информации Гидрометцентра России, в период с 12:00 мск 6 мая до 01:00 мск 7 мая в Московском регионе местами ожидается гроза с дождем, а также усиление ветра с порывами 15-20 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС