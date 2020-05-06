В Гидрометцентре сообщили, что сильный ветер сохранится в Москве до пятницы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Усиление ветра до 20 м/с прогнозируется в Москве в среду. Сильный ветер сохранится в столице до пятницы, это связано с прохождением гроз, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня 15-20 м/с порывы при грозе. Завтра, по предварительным данным, 15-17 м/с. И вот так до первой половины пятницы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, усиление ветра связано с грозовой активностью в столице. "Гроза сопровождается порывистым ветром. Как только грозовая деятельность, нужно сразу заходить в подъезды, в магазины, а не прятаться под деревьями", - отметил метеоролог, пояснив, что оставаться на улице опасно из-за возможного падения различных предметов и конструкций.