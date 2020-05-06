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Полиция передала в суды Москвы за две недели 237 дел о нарушении ограничительных мер

Многие граждане находились в общественном местах, где распивали спиртные напитки, отметили в пресс-службе Мосгорсуда

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московские суды за две недели получили 237 административных материалов в отношении юридических и физических лиц по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"За две недели в суды поступили 237 материалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них 66 возвращены в органы, их составившие, для устранения недостатков. Рассмотрено 34 дела", - сказала представитель суда. По ее словам, в Тушинском суде рассмотрены порядка 19 материалов, выписаны различные штрафы от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.

"Чаще всего нарушения выражались в том, что граждане находились в общественном месте (в парке "Дубовая роща "Маяк", у магазина Дикси, на детской площадке), где распивали спиртные напитки, нарушая тем самым общественный порядок, соблюдение которого необходимо при режиме повышенной готовности", - уточнила она.

Также районные суды Москвы получили 12 жалоб на постановления о привлечении к административной ответственности за нахождение от места проживания на расстоянии большем, чем предусмотрено действующими в настоящее время нормами. "Поступили 12 жалоб на постановления о привлечении к ответственности по ст. 3.18.1 КоАП г. Москвы, вынесенные должностными лицами. Пока эти жалобы не рассмотрены", - добавила Солопова. 

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