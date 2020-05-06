В Москве с марта отклонили более трети заявок на работу волонтером

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Молодые врачи-психологи, участвующие в проекте "Мой социальный помощник" при департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, в течение 1,5 месяца проводят по видеосвязи собеседования с потенциальными волонтерами, которые будут оказывать помощь пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Более трети из 4 тыс. проведенных собеседований - отказы, сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения.

"Главное не количество, а качество добровольческой работы. Психологам приходится проводить более детальное собеседование, чтобы решить "принять волонтера", "оставить в резерве" или "отклонить заявку". Больше трети из 4 тыс. проведенных собеседований - отказы. Причины разные - у кого-то из кандидатов в сожителях пожилые родственники, другие оказываются психологически не готовыми, а некоторые просто не понимают понятия волонтерства", - говорится в сообщении.

Среди кандидатов бывают и потенциальные мошенники, которые могут навредить или обмануть тех, кто нуждается в помощи. Психологи говорят, что заявки на проект подают совершенно разные люди - кто-то уже имеет большой опыт в добровольчестве, а кто-то впервые решил помочь и не знает даже, как и чем, - к каждому кандидату необходим индивидуальный подход. Сейчас более 1,2 тыс. волонтеров работают в 25 районах Москвы, еще 1,6 тыс. человек находятся в резерве. На сайте проекта можно посмотреть на лица волонтеров и узнать, чем они занимаются. Там же можно подать заявку на оказание или получение волонтерской помощи, отмечается на сайте департамента здравоохранения.

Проект "Мой социальный помощник" ГБУ города Москвы "Моя карьера" департамента труда и социальной защиты населения работает для горожан пожилого возраста и москвичей с хроническими заболеваниями. Социальные помощники привозят лекарства, продукты и товары первой необходимости, выгуливают собак и доставляют корма для домашних животных, оказывают психологическую помощь по телефону, правильно утилизируют мусор. Со 2 апреля 2020 года в столице всем жителям следует соблюдать режим самоизоляции. Если потребуется помощь, необходимо позвонить на горячую линию "Мой социальный помощник" по телефону: 8(495)870-45-09.