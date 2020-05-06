Мужчина украл 60 булок из McDonald's у метро "Тушинская" в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Злоумышленник ограбил McDonald's у метро "Тушинская" на северо-западе Москвы, пригрозив сотруднику заведения ножом и украв 60 хлебобулочных изделий. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленник с ножом ворвался в McDonald's у "Тушинской" в Москве. Он пригрозил своим оружием экспедитору, после чего похитил порядка 60 булок, после чего скрылся", - сообщил собеседник агентства.

Факт произошедшего ТАСС подтвердили и в пресс-службе главка московской полиции. "Инцидент произошел 2 мая. Неизвестный похитил хлебобулочные изделия из одного из заведений общепита, которое расположено по адресу: Волоколамское шоссе, 90, корпус 2, пригрозив ножом одному из сотрудников организации, который пытался ему помешать. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), принимаются меры к розыску и задержанию причастного к преступлению", - сказали в пресс-службе.