Столичные парки подготовили онлайн-программу ко Дню Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Девять парков московского департамента культуры подготовили онлайн-программу, которая приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В программу вошли тематические видеоэкскурсии, литературные чтения и выставки с фотографиями военных лет. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, все это можно будет увидеть онлайн - в социальных сетях парков. Основная часть спецпроектов будет опубликована 8 и 9 мая.

Например, 8 мая в 14:00 Воронцовский парк разместит в соцсетях видеоролик, в котором фронтовые письма участников войны читают студенты Российского института театрального искусства (ГИТИС). В частности, прозвучит завещание сыну от капитана Гавриила Масловского, который защищал Ленинград в 1944 году.

А сад имени Баумана представит литературные виртуальные вечера. Видео, в которых свои любимые стихи о войне читают сотрудники, будут опубликованы на страницах сада в социальных сетях 8 и 9 мая в 20:00. В роликах прозвучат, например, стихотворение Расула Гамзатова "Журавли" и отрывок из поэмы Роберта Рождественского "Реквием".

А парк "Сокольники" покажет тематическую онлайн-экскурсию. Об использовании территории парка в годы Великой Отечественной войны расскажет начальник отдела музейно-просветительной работы Наталья Макарова.