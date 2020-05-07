Приемная кампания в школьные ИТ-классы началась в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Проект предпрофессионального образования в сфере информационных технологий "ИТ-класс в московской школе" открыл приемную кампанию, 14 мая столичные девятиклассники смогут пройти онлайн-тест для участия в нем. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Начала работу приемная кампания проекта "ИТ-класс в московской школе". На официальном портале появился раздел "Приемная кампания - 2020", где доступна вся информация, необходимая для подготовки к поступлению в ИТ-классы. Обучение рассчитано на два года. Для поступления девятиклассники должны пройти онлайн-тестирование, оно состоится 14 мая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тестирование будет состоять из 20 вопросов в области физики, математики, информатики и общих ИТ-компетенций. Чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться до 12 мая. В ИТ-классе обучение проходит по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность" и "Программирование".

Проект "ИТ-класс в московской школе" был запущен в 35 школах в 2019 году. Такие классы оснащены современным оборудованием лабораторно-исследовательского комплекса "ИТ-полигон", представляющего собой рабочее место профессионалов в области веб-разработки, телекоммуникаций, аналитики данных, прототипирования и инжиниринга.