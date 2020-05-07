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Подборки отечественных фильмов, снятых в столице, появились на портале "Москвастобой"

Киноподборку разделили на две категории: снятые на улицах и в метро

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сеть кинотеатров "Москино" присоединилась к онлайн-проекту "Москвастобой", теперь на портале представлены подборки современных отечественных фильмов и видеосоветы от известных деятелей культуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В специальном разделе "Москино" на stayhome.moscow стали доступны две киноподборки. В первой под названием "Снято в Москве" собраны современные российские фильмы, снятые на улицах столицы при содействии Московской кинокомиссии. Вторая подборка - "Метро в кино" - дает возможность узнать десять ярких фильмов, действие которых отчасти происходит в метро", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в первую подборку вошел, к примеру, самый кассовый российский фильм "Холоп", психологическая драма "Текст" и другие. Вторая подборка была подготовлена к 85-летию Московского метрополитена, в нее вошли в том числе главный лауреат Каннского кинофестиваля 1958 года "Летят журавли", а также "Я иду шагаю по Москве", "Кин-дза-дза!", "Ночной дозор" и другие фильмы.

Кроме того, "Москино" представляет серию советов, что смотреть, сидя дома, в которых режиссеры, актеры, кинокритики, журналисты в коротких видео рассказывают о своих любимых фильмах.

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