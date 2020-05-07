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Более тысячи московских предпринимателей подготовили налоговые декларации онлайн

Всего с начала работы сервиса им воспользовались около 5 тыс. предпринимателей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Онлайн-сервисом для подготовки налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения с начала года воспользовались 1,2 тыс. предпринимателей Москвы. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

"С начала года онлайн-сервисом по формированию декларации по упрощенной системе налогообложения воспользовались более 1,2 тыс. предпринимателей", - говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводятся в сообщении, для получения правильно заполненной декларации по упрощенной системе налогообложения достаточно заполнить специальную форму онлайн-сервиса, и в течение суток документ будет направлен на электронную почту пользователя.

Он также отметил, что обычно заполнение налоговой декларации для большинства предприятий актуально в первые три-четыре месяца года, но в этом году в связи со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией срок предоставления отчетности продлен на три месяца.

Сервис был запущен в марте 2018 года, и за это время им воспользовались 4 778 предпринимателей Москвы.

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