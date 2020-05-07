Проценко сообщил, что число пациентов больницы в Коммунарке снижается уже неделю

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество людей, проходящих лечение в больнице в столичной Коммунарке, которая является одним из базовых медучреждений для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, снижается уже на протяжении недели. Такая информация следует из данных инфографики, которую в четверг разместил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

Накануне Проценко писал о 456 пациентах, состоящих на лечении в медцентре, а на 1 мая их количество превышало 520 человек. При этом число находящихся в клинике с внебольничной пневмонией 1 мая составляло 519 человек, а самое большое количество людей с подтвержденным коронавирусом с начала месяца было 3 мая - 330 человек. По данным Проценко, за прошедшие сутки в больницу поступили 23 новых пациента, накануне таких было 28. 60% пациентов больницы на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации лежат 58 больных, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 34 пациента.

В свою очередь, главврач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова на своей странице в Facebook уточнила, что на 7 мая в медучреждении находится 661 пациент, это на 10 человек меньше, чем накануне, у 253 из них подтвержден коронавирус. 15 больных находятся в реанимации. За сутки в стационар поступило 57 человек, в то время как 6 мая количество вновь поступивших составило 32 человека, выписано 67 человек.

По данным главврача больницы №15 имени Филатова в Москве Валерия Вечорко, 7 мая в стационаре проходят лечение 1 331 человек, накануне сообщалось о 1 377 пациентах клиники. Коронавирус на сегодня подтвержден у 942 больных. Вечорко отметил, что в отделении реанимации лежат 159 человек, из них 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за сутки в стационар поступило 163 пациента, в то время как накануне это количество достигло 170.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.