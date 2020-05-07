Около 180 тыс. экспресс-тестов на коронавирус сделали в Москве с 25 апреля

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Жители Москвы сдали порядка 180 тыс. экспресс-тестов на коронавирус с 25 апреля, у более 4% протестированных человек диагноз подтвердился. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

ПЦР-диагностика, которая сейчас проводится на базе 16 федеральных, городских и частных лабораторий, выявляет наличие вируса в организме и позволяет обнаружить его на ранних стадиях, но исследование занимает определенное время. В результате в Москве начали применяться экспресс-тесты производства Инзек Интернешнл Трейдинг, они позволяют узнать результаты в течение 15 минут.

"С 25 апреля в Москве было сделано порядка 180 тыс. таких экспресс-тестов. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры", - говорится в сообщении.

Этот тест позволяет выявить пациентов с развивающимся инфекционным процессом при отрицательном результате ПЦР-анализа. Это позволило вовремя обеспечить пациентов необходимой медпомощью. У более чем 4% протестированных человек был выявлен вирус.

Информация о том, что результаты данных тест-систем являются недостоверными, не соответствует действительности. Так, в лаборатории ГКБ №67 проводились сравнительные испытания данных тестов, которые подтвердили обнаружение иммуноглобулинов класса М и G у пациентов, с подтвержденной коронавирусной инфекцией методом ПЦР. В 92% случаях положительные результаты экспресс-тестов соответствовали результатам ПЦР-диагностики.

"Обращаем внимание, что несмотря на сообщения в СМИ, страной производства тестов является не Китай, а Нидерланды", - добавляется в материале.

В новость были внесены изменения (12:21 время мск) — добавлены подробности по тексту.