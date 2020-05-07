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Специалисты выполнили более 10 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи

За день примерно выполняется 350-450 заявок

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Городские службы с конца марта выполнили более 10 тыс. заявок от пожилых москвичей по доставке дров на дачи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"С начала введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи, а так как на улице сохранялась прохладная погода, было принято решение помочь им с доставкой дров для отопления домов. На сегодняшний день в общей сложности выполнено более 10 тыс. заявок", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что сейчас выполняется примерно 350-450 заявок в день, для оперативной доставки дров задействовано свыше 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы.

"Работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки", - добавил Бирюков,

Петр Бирюков напомнил, что дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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