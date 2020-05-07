Власти Москвы примут решение о дальнейшей работе городских МФЦ через неделю

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Столичные власти через неделю примут решение о дальнейшей работе МФЦ в условиях режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"МФЦ в настоящее время не работают, но вал проблем, отсроченных решений накапливается с каждой неделей. Поэтому мы сейчас думаем над тем, как возобновить работу МФЦ. Я думаю, что через неделю мы такие решения примем и обнародуем, - как дальше будут работать многофункциональные центры для того, чтобы обеспечить выдачу необходимых документов. Тех, которые невозможно выдать в электронном виде", - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Собянин.

Он добавил, что большинство услуг, предоставляемых в МФЦ, уже переведены в электронный вид.

В Москве в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности, из-за которого в городе не работает большинство магазинов и значительная часть предприятий. С 29 марта все жители столицы обязаны соблюдать режим самоизоляции, с 15 апреля в Москве действует пропускной режим для перемещения на транспорте.