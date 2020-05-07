Федеральных пожарных Москвы перевели на трехсменный график службы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной противопожарной службы (ФПС) Москвы переведены на трехсменный график несения службы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В режим службы пожарно-спасательных подразделений внесены коррективы. Все 144 пожарно-спасательных подразделения ФПС ГУ МЧС России по Москве численностью порядка 3 тыс. человек переведены на трехсменный график несения службы. В их число вошли 13 служб пожаротушения и служба "101", - сказали в ведомстве.

"Мы не можем подорвать боеспособность пожарных частей, поэтому для нас особенно важен вопрос профилактики вирусных заболеваний. Безусловно, приняты усиленные меры для обеспечения бесперебойной работы, пожарные соблюдают все рекомендации. Поэтому нами было принято решение о переводе пожарно-спасательных подразделений ФПС на трехсменный график работы", - цитируют в пресс-службе начальника главка Сергея Желтова, отметив, что один из караулов переведен на самоизоляцию.

Дежурство пожарных будет начинаться на 20 минут раньше, за это время проверяется здоровье заступающей смены. Сдающая смена проводит дезинфекцию и проветривает помещения, заступившие также проводят санобработку. Ранее обычный график пожарных был четырехсменный - сутки через трое.

Ранее пожарные Подмосковья также перешли на новый график работы, вместо графика "сутки через трое" они работают по схеме "сутки через сутки" в течение восьми дней. При этом речи о казарменном положении не идет.