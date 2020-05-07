На юго-востоке Москвы выявили аптеку, где без рецепта продавали препараты наркоманам

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правоохранители выявили аптеку на Белореченской улице на юго-востоке Москвы, где сотрудники без рецепта продавали лекарственные препараты наркозависимым людям. Об этом ТАСС в четверг сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве на территории Юго-Восточного округа выявлена аптека, осуществляющая безрецептурный отпуск лекарственных препаратов наркозависимым лицам для немедицинского употребления", - сказала она.

По словам Гузь, в полицию поступило обращение от москвички с жалобой на аптеку, расположенную на Белореченской улице. Как отметила заявительница, в этой аптеке провизоры реализуют лекарственные препараты без рецепта, что является нарушением специальных требований при осуществлении фармацевтической деятельности.

"При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, таких как: "Цикломед", "Циклоптик", "Залдиар", "Терпинкод", "Нурофен-Плюс", "Нурофен", а также установлены факты безрецептурного отпуска данных лекарственных препаратов. Из легального оборота изъято 33 флакона препарата "Цикломед", 32 флакона препарата "Циклоптик", 700 таблеток препарата "Залдиар", 400 таблеток препарата "Терпинкод", 360 таблеток препарата "Нурофен-Плюс" и 40 таблеток препарата "Нурофен", - добавила замначальника пресс-службе столичного главка полиции.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)"), в рамках которого проводится административное расследование. Материалы административного расследования направлены в Арбитражный суд Москвы для принятия решения. Правонарушителю грозит штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.