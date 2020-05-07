Общественные обсуждения по развитию городской среды в Москве пройдут онлайн до 10 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Электронные общественные обсуждения по проектам планировки территорий, в соответствии с которыми будут модернизированы улицы и дороги, построены новые объекты социальной инфраструктуры, пройдут до 10 мая на портале "Активный гражданин", сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Материалы проектов доступны москвичам в круглосуточном режиме, они могут досконально ознакомиться с проектами, оставить свои отзывы и предложения на портале "Активный гражданин" до 10 мая. Будет рассмотрен проект планировки территорий по строительству подземного перехода через Варшавское шоссе и прилегающие проезды в районе дома № 2, а также модернизацию ряда улиц и дорог между Каширским и Варшавским шоссе. Проект планировки территории разработан и для территории в районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа столицы, где будет реорганизована промышленная зона", - говорится в сообщении.

На общественные обсуждения также вынесены проекты межевания отдельных территорий районов Головинский, Перово, Хорошо-Мневники, Зюзино, Кузьминки, Тверской, Южное Медведково и Черемушки. Проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы разработаны и представлены в отношении отдельных территорий на Нахимовском проспекте, ул. Маршала Чуйкова, 2-м Нагатинском проезде, ул. Косыгина.

Участвовать в электронных обсуждениях смогут жители Москвы, проживающие в районах, по проектам в которых стартует сбор отзывов. Это относится и к правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах утверждения проекта планировки и проекта межевания, муниципальным депутатам, гражданам, работающим в этих районах, а также депутатам Московской городской думы.