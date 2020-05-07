Седьмая масштабная дезинфекция дорог и улиц состоится в Москве 8 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Специалисты проведут очередную масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств в Москве 8 мая. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В пятницу, 8 мая, в Москве пройдет очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету. Наша главная цель - профилактика распространения коронавирусной инфекции", - сказал Бирюков.

Он отметил, что в рамках мероприятия обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Всего будет обработано более 300 млн кв. м различных площадей.

Особое внимание уделят дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, также будут обработаны туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

"В проведении дезинфекции примут участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники", - добавил Бирюков.

По словам заммэра, используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных, широко применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.