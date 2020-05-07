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Москвичей обяжут носить маски и перчатки на объектах торговли и в транспорте с 12 мая

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена: помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях метрополитена

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Масочный и перчаточный режим вводится на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы с 12 мая, сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 12 мая 2020 года на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", - написал Собянин.

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Он добавил, что сеть продаж масок и перчаток будет расширена: помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена. Мэр отметил, что когда вновь откроются предприятия и стройки, загруженность общественного транспорта неизбежно возрастет, соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее. По его словам, скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости, считает Собянин.

 Сергей Собянин считает важным соблюдение режима самоизоляции в оставшиеся праздничные дни мая.

"Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки, за что им огромное спасибо. Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением. Но в действительности - это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а - наоборот - делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни", - написал мэр.

"В оставшиеся праздничные дни очень важно соблюдать требования самоизоляции, а также привыкнуть к мысли о необходимости использовать защитные маски и перчатки", - написал в четверг мэр на своем сайте. Собянин отметил, что чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время город сможет перейти ко второму и последующим этапам.

"И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем <...> заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений", - заключил мэр.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

В новость были внесены изменения (16:45 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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